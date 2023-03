Come racconta Gazzetta,aveva già effettuato due controlli al J Medical. Per ben due volte tra l’andata contro il Friburgo e il post Inter. E l’esito era stato identico: «Nessuna lesione», come era emerso dai bollettini medici della Juventus. Fink ha ribadito a Federico che la strada intrapresa è giusta. Di fatto quello che voleva sentirsi dire l’ex Fiorentina, che nei giorni scorsi aveva voluto organizzare un consulto dal professor Fink proprio per cancellare sul nascere quei pensieri negativi affiorati dopo l’infortunio subito contro il Friburgo e la falsa partenza di San Siro contro l’Inter, quando era entrato nella ripresa e dopo venti minuti scarsi aveva chiesto il cambio a causa di un nuovo fastidio al ginocchio destro. La visita di ieri è andata bene.