La Juventus non ha avuto un blocco troppo nutrito in Nazionale nei vittoriosi Europei da poco terminati, ma quei pochi rispondono al nome di Bonucci, Chiellini, Bernardeschi e Chiesa. Quest'ultimo, in particolare, nella classifica proposta da Calciomercato.com, basata su Transfermarkt, è il secondo giocatore più aumentato di valore di mercato in tutto il torneo. Il primo dell'Italia, davanti anche a Gigio Donnarumma.

Questa la top 10 in ordine crescente:

10. Pierre-Emile Hojbjerg, Danimarca: il nuovo valore di mercato è di 40 milioni di euro, con una crescita di 5 milioni

9. Kalvin Phillips, Inghilterra: il nuovo valore di mercato è di 40 milioni di euro, con una crescita di 10 milioni

8. Luke Shaw, Inghilterra: il nuovo valore di mercato è di 42 milioni di euro, con una crescita 7 milioni

7. Jorginho, Italia: il nuovo valore di mercato è di 45 milioni di euro, con una crescita di 5 milioni

6. Harry Maguire, Inghilterra: il nuovo valore di mercato è di 50 milioni di euro, con una crescita di 5 milioni

5. Dani Olmo, Spagna: il nuovo valore di mercato è di 50 milioni di euro, con una crescita di 5 milioni

4. Gianluigi Donnarumma, Italia: il nuovo valore di mercato è di 65milioni di euro, con una crescita di 5 milioni

3. Declan Rice, Inghilterra: il nuovo valore di mercato è di 70 milioni di euro, con una crescita di 5 milioni

2. Federico Chiesa, Italia: il nuovo valore di mercato è di 70 milioni di euro, con una crescita di 10 milioni

1. Pedri, Spagna: il nuovo valore di mercato è di 80 milioni di euro, con una crescita di 10 milioni