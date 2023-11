Una partita di qualità, di lampi, sgasate e giocate convincenti. Una partita decisa con due gol. E' la notte di Federico Chiesa con l'Italia, schierato largo a sinistra per la sfida alla Macedonia.Alla Rai, infatti, Chiesa ha detto: "Gol presi sul 3-0? L'importante era vincere questa partita. Nel secondo tempo abbiamo preso due gol che non meritavamo di prendere. Avevamo voglia di giocare e fare bene, volevamo dominare il gioco e su quel risultato di vantaggio capita di lasciare qualcosina agli avversari quando sei così propositivo. E' arrivata però una vittoria importante, ora ci giochiamo la qualificazione contro l'Ucraina". E subito è partita la discussione... con Massimiliano Allegri in mezzo.ECCO I COMMENTI NELLA NOSTRA GALLERY