Oggi sulla Gazzetta dello Sport c'è una panoramica sui giocatori che hanno esordito nella Juventus dopo essere arrivati dalla Fiorentina:

"Chiesa dovrà guardare ad altri modelli: partiamo alti, miriamo alla luna, Roberto Baggio. Estate 1990, il trasferimento del Codino aveva causato movimenti tellurici che Federico nemmeno si può immaginare. Italia 90 fece da cuscinetto, Roberto partì in bianconero con una Supercoppa: era la prima Juve di Maifredi, perse 5-1, lui segnò su punizione l’unico gol. Lampo di classe in una partenza che fece intuire che non sarebbe stata una grande stagione: meglio non copiare. Passiamo a Felipe Melo, vent’anni (circa) dopo, 2009: anche lui in gol nel suo esordio, in campionato, in una vittoria in trasferta in casa Roma. Un 3-1, con doppietta di Diego: una festa per la squadra di Ferrara, che però si sarebbe dimostrata illusoria. Un altro predecessore lo avrà lì a fianco, sull’aereo per Crotone: Bernardeschi iniziò tre anni fa dalla panchina, contro la Lazio in Supercoppa. Entrò sullo 0-2, vide la Juve pareggiare 2-2 e poi perdere al 90’. Si può far meglio, a Crotone. ".