Un gol importante, pesante, prezioso. Sia perché è il primo in una gara a eliminazione diretta in Champions League, sia perché nessuno oltre a Ronaldo aveva segnato dagli ottavi in avanti da quando CR7 è arrivato in bianconero, ma soprattutto perché tiene in gioco la Juve per la qualificazione ai quarti. Una rete che pesa, aiuta e dà speranza. Ma chi è riuscito a dare come lui o meglio? Federico Chiesa sta avendo un impatto sulla Juventus che pochi altri hanno avuto alla prima stagione in bianconero alla sua età, questo è certo, e sta diventando una stella della Juventus. In pochissimi negli ultimi 30 anni hanno fatto quel che sta facendo lui, anche in termini di gol.



IL CONFRONTO - Otto gol totali: 2 in Champions, 5 in campionato e 1 in Coppa Italia. Negli ultimi 30 anni, dal 1990 a oggi, ci sono stati solo tre giocatori che, approdati alla Juventus nell’anno solare in cui compivano 23 anni o meno hanno segnato di più nello stesso arco di tempo (19 giornate di campionato, sette turni di Coppa europea e quattro di Coppa Italia): Roberto Baggio (22 nel 1990-91), Zlatan Ibrahimovic (9 nel 2004-05) e Paulo Dybala (12 nel 2015-16). David Trezeguet ne segnò otto come Chiesa nel 2000-01. Dati riportati da Tuttosport che raccontano come Chiesa, che pure è un'ala e non un attaccante puro come quelli citati sopra, sia diventato centrale nella Juve.