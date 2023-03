La gioia della vittoria contro il Friburgo era già svanita questa mattina, quando tutto il mondo Juve aveva un solo pensiero. Come stanno Chiesa e Di Maria? La risposta è arrivata nel comunicato rilasciato dal club. E sono buone notizie, perché per entrambi sono state escluse lesioTRA SAMPDORIA E FRIBURGO - Tra poco più di 48 ore la Juve scenderà nuovamente in campo contro la Sampdoria.Di Maria arriva da tante partite consecutive giocate dal primo minuto e a prescindere dall'affaticamento accusato in Europa League, avrebbe comunque - almeno in parte - riposato nel prossimo impegno. Anche perché la settimana successiva il calendario dice Friburgo ed Inter, due appuntamenti da non poter sbagliare. Sospiro di sollievo anche per Chiesa; solo tanta paura. L'ex Fiorentina, come l'argentino, con meno certezze di farcela rispetto al fideo.Niente Sampdoria ma neanche Friburgo ed Inter per Alex Sandro, che lui si ha accusato una lesione muscolare che lo costringerà a tornare solo dopo la sosta per le nazionali, quando Allegri riavrà sicuramente anche Milik.