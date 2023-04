Alla continassa è tempo di riflessioni e dubbi perché Massimiliano Allegri adesso ha finalmente ampia scelta, soprattutto in attacco,alla caviglia. A prescindere da chi sarà il centravanti, con Milik favorito su Kean, la tentazione dell'allenatore riguarda chi o meglio quante altre stelle offensive mettere in campo.TRIDENTE? -anche perché le condizioni dei due giocatori invogliano Max al tridente. Negli ultimi 25 minuti con la Lazio, la Juve si è schierata con il 4-3-3, in una versione molto simile a quella pensata in estate. In precedenza, l'argentino e l'ex Fiorentina hanno giocato insieme dall'inizio solo in tre occasioni. A Napoli (disfatta per 5-1), contro la Fiorentina (vittoria 1-0) e con il Nantes in Europa League (pareggio 1-1). Passando però dal 3-5-2 al 3-4-2-1, perché le soluzioni, anche con loro due in campo possono essere diverse.Allegri dovrà quindi decidere, con la possibilità della staffetta che rimane, anche se tenere fuori uno tra Di Maria e Chiesa in questo momento è sicuramente un lusso. C'è poi una terza ipotesi, scrive il Corriere dello Sport, o. Possibilità suggestiva anche se al momento non provata con convinzione.