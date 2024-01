L'allenamento delladi oggi ha portato con sé una serie di sviluppi in merito alle condizioni fisiche di alcuni giocatori bianconeri, fornendo ad Allegri e alla squadra un quadro certamente più chiaro sullo stato attuale del gruppo.: chi ha giocato nell'ultima partita è stato impegnato in un programma mirato di scarico, che includeva attività in piscina e allenamento in palestra, mentre gli altri sono stati coinvolti in esercitazioni con alcuni giovani della formazione Next Gen.Il resoconto sugli infortuni cattura naturalmente l'attenzione, in particolare per quanto riguarda Adrien Rabiot . Il centrocampista, elemento chiave nella squadra, è alle prese con un sovraccarico al flessore della coscia destra e sarà costretto a riposo nella prossima gara di giovedì contro il Frosinone. La sua assenza rappresenta certo una perdita significativa, ma è stata giustificata come precauzione per evitare ulteriori complicazioni.