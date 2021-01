Se non avesse perso la vita nel ritiro di Udine in quel tragico 4 marzo 2018, Davide Astori oggi avrebbe compiuto 34 anni. E molto probabilmente starebbe giocando ancora. Astori era il leader della Fiorentina. La stessa Fiorentina nella quale giocavano Federico Chiesa e Federico Bernardeschi, oggi alla Juventus. I due ex viola oggi hanno voluto ricordarlo attraverso le storie di Instagram: Chiesa ha scritto "Auguri Capitano" mentre Bernardeschi ha scritto "Buon compleanno amico mio". Un compagno di squadra, un capitano, un amico. Molto semplicemente, Davide Astori.