Sulle ali dell’entusiasmo, e sarebbe perfino sbagliato non cavalcare l’onda dopo due partite in cui l’Italia si è già elevata a nazionale più prolifica dell’Europeo. Mancini sa gestire la felicità, la parola che abbiamo sentito più volte anche dagli stessi giocatori è ‘equilibrio’, per non cadere nella presunzione dettata dal momento. Anche se poi, in campo, la Nazionale è spietata. Dopo due 3-0 contro Turchia e Svizzera, l’Italia vorrà chiudere in bellezza il girone, stasera alle 18 contro il Galles di Ramsey e Bale. Per l’occasione, il ct sta pensando al turnover, per dare spazio agli altri titolari della rosa, che finora hanno avuto meno occasioni.



‘C’è doppia Fede’, così titola Tuttosport spiegando come sia Chiesa che Bernardeschi possano avere una chance dal primo minuto. Il primo, da subentrato, ha squarciato diverse volte il campo come solito fare nella Juventus. Il secondo, invece, nonostante un’annata negativa, è un fedelissimo di Mancini. Entrambi scalpitano per una maglia (quella di Berardi), forse due, anche se Insigne, il numero diez azzurro, viaggia verso la triplice conferma. A completare il reparto, il Gallo Belotti.