Oggi a Coverciano la Nazionale italiana del c.t. Mancini, reduce dalla vittoria di ieri sera per 3-0 contro la Svizzera nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei, ha affrontato in amichevole la Cremonese Primavera, in una partita della durata di 50 minuti. Ad essere precisi, si trattava degli Azzurri che non erano in formazione ieri contro gli elvetici. Il risultato è stato di 9-1 per l'Italia: a segno anche due giocatori della Juventus, ossia Federico Chiesa e Federico Bernardeschi. Addirittura tripletta per Chiesa! Tre reti anche per Belotti, e doppietta di Pessina.