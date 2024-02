Juve, il 'rapporto' tra Chiesa e Allegri

. Viene in mente la famosa frase di Highlander nel riflettere sul momento di Federico, che sembra davvero non essere più lo stesso di un tempo. Posto che i suoi problemi fisici dovrebbero essere alle spalle, almeno sulla carta, anche oggi contro ill'esterno classe 1997 ha messo in campo una prestazione sconcertante, sicuramente non all'altezza del suo valore. La sua insufficienza in pagella, insomma, pesa più di quella attribuita a ogni altro giocatore della. Perché è innegabile che, in un momento in cui anche Dusan Vlahovic è tornato prepotentemente decisivo, ci si aspetta molto di più da Chiesa, uno dei bianconeri che tutti speravano potesse rappresentare un pilastro di questa squadra.Ma perché la citazione iniziale? Perché la sensazione che continua ad albergare nell'animo di molti è che, che si ostina a schierarlo come seconda punta anziché dargli la possibilità di agire da esterno puro in un vero tridente offensivo come in Nazionale, dove ha dimostrato di poter dare il meglio di sè.. O almeno per uno dei due, appunto. Non è un caso, infatti, che già nei giorni scorsi si sottolineava come Chiesa non trovasse una vera collocazione neldi Allegri, costretto perfino a lasciarlo in panchina quando a reclamare giustamente spazio è Kenan, si diceva in riferimento all'azzurro, che effettivamente rischia di rovinarsi proprio in quello che dovrebbe essere, vista l'età, il momento apicale della sua carriera.. A meno di un radicale cambiamento di pensiero che però, ad oggi, sembra decisamente lontano.