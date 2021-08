Un tridente speciale, un tridente di qualità e forza per riprendersi la Serie A. Almeno quella. La Juventus con Dybala, Chiesa e Ronaldo torna a convincere. Ma come sono andati i tre contro l'Atalanta? "Il campo ha mostrato un reparto fluido, in cui i tre si sono spesso scambiati posizioni e mansioni, in un roteare continuo che ha tolto agli avversari punti di riferimento e dunque automatismi. E il trio così confezionato ha risposto alla grande, offrendo prestazioni decisamente valide sia sul piano singolo che su quello collettivo, tanto a livello di voglia quanto a livello di risultati concreti. Il tutto in una prospettiva di crescita, connaturata in ogni squadra a Ferragosto", questo il verdetto della Gazzetta dello Sport.