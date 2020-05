1









Il tormentone legato al futuro di Federico Chiesa non si arresterà presto, anzi sembra destinato a durare per tutta l'estate. Come riporta il Corriere Fiorentino, infatti, sia Juventus che Inter vogliono il calciatore della Viola ed entrambe le società sono pronte a mettere sul piatto delle contropartite interessanti, che possono fare gola alla Fiorentina. La Juventus sembra pronta ad offrire Rolando Mandragora e Daniele Rugani, mentre l'Inter potrebbe inserire Radja Nainggolan o Andrea Pinamonti.