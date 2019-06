di LB

Semplicemente incontenibile. Federico Chiesa trascina l'Italia Under 21 alla vittoria sulla Spagna con una doppietta. Ma al Dall'Ara i gol sono stati solo una parte del repertorio messo in mostra dall'esterno viola e obiettivo della Juventus. Velocità e dribbling da ala pura, senso del gol da attaccante vero. L'esterno sa anche approfittare al massimo degli errori dei suoi avversari, come quello del portiere spagnolo che non ha coperto il palo in occasione del gol del pari. Prestazioni così non possono che alimentare i rumours di mercato, impossibili da fermare anche (soprattutto) durante certe manifestazioni. Chiesa ha già un accordo con la Juve, è attratto dal progetto bianconero guidato da Maurizio Sarri che ha dimostrato di saper valorizzare sin da subito calciatori con le caratteristiche del talento viola e azzurro.



ASSE CON RAMADANI - A tessere i fili della trattativa in questo triangolo tra società e calciatore c'è Fali Ramadani che ha appena capitalizzato il passaggio di Maurizio Sarri dal Chelsea alla Juventus. Non è l'agente né dell'ex allenatore del Napoli né del calciatore viola ma la sua intermediazione ha permesso ai bianconeri di arrivare ad un accordo di massima con Sarri prima e Chiesa poi. Commisso però ha già fatto capire di non voler cedere la sua stella anche se la volontà del calcitore sarà detreminante. Chiesa e la Fiorentina devono ancora sedersi per parlare del futuro: al termine dell'Europeo si tireranno le somme. Il viola ha scelto la Juve ma Commisso sembra già un osso duro e se il buongiorno si vede dal mattino, il prezzo di Federico durante l'Europeo può lievitare anche oltre i 70 milioni di euro, considerati base minima per iniziare ogni possibile trattativa. Il piano della Juve è chiaro. Alla Continassa sperano di ricevere offerte per Douglas Costa in modo da mettere da parte un tesoretto che servirà per l'offerta alla Fiorentina. Il brasiliano vorrebbe restare ma la Juve ha già deciso: Chiesa, il trascinatore azzurro, è il preferito della Vecchia Signora.



@lorebetto​