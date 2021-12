Nel mirino c'è il Napoli, da affrontare nel giorno della Befana all’Alliaz Stadium. Tutti e tre sono infatti indiziati a scendere in campo da titolari nel big match che apre il 2022 bianconero. Hanno recuperato dai diversi infortuni e giovedì, quando la Juventus si ritroverà alla Continassa dopo i giorni di pausa, si aggregheranno con i compagni per la preparazione.ha giocato d’anticipo, saltando le vacanze, ed è già da un paio di giorni che si allena alla Continassa da solo per recuperare subito, perché non vede l’ora di giocare e risollevare la Juve. Chiellini e Dybala, invece, avrebbero potuto anche rientrare prima della sosta, visto il miglioramento delle loro condizioni, ma lo staff medico e tecnico della Juventus ha preferito usare la prudenza, considerando i numerosi stop che hanno caratterizzato la prima parte di stagione, ed evitare così eventuali ricadute e nuove assenze, racconta Tuttosport. All'appello mancheranno solo Aaron, le cui condizioni continuano a essere avvolte nel mistero, e, che potrebbe anche unirsi ai compagni per alcune fasi dell'allenamento ma che resta un po’ più indietro nel recupero visto l'infortunio più serio.