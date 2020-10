1









Lorenzo Chiesa è un ragazzo del 2004, gioca nelle giovanili della Fiorentina, mostrando tra l’altro un grande talento, e la sua unica ‘colpa’ è quella di essere figlio di Enrico e fratello di Federico. Da quando il più famoso fratello si è trasferito alla Juventus, una piccola frangia di tifosi della Fiorentina si è scagliata contro il povero Lorenzo, per scaricare la frustrazione del passaggio di Chiesa dai viola alla Juventus. Tifosi viola colpiti dalla veemenza di alcuni 'colleghi' di tifo, e subito la sua bacheca di Facebook è stata riempita da solidarietà e vicinanza, anche per coprire il rumore della figuraccia. Per Lorenzo, il futuro non cambia: resterà alla Fiorentina.