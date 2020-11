Le parole di Federico Chiesa - che oggi partirà da titolare - a JuventusTv pochi minuti prima dell'inizio del match di Serie A tra Juventus e Benevento: "Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, oltre che ai risultati, abbiamo la responsabilità di portare a casa i tre punti per la lotta scudetto. Dobbiamo entrare determinati e dare importanza al gioco. Il Benevento è ostico, soprattutto in casa, partiranno a mille ma noi dobbiamo partire ancora più forte. Io sto bene, ho avuto un piccolo infortunio alla coscia ma oggi sono pronto".

Queste le sue parole a Sky Sport: "Approccio e atteggiamento sono fondamentali in tutte le nostre partite, siamo la Juve e abbiamo la responsabilità di imporre il nostro gioco e portare a casa i 3 punti. La pressione è sempre alta, non abbiamo in campo un fuoriclasse come Ronaldo ma siamo tutti concentrati e determinati!".