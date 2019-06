Federico Chiesa ha scelto la Juventus. I bianconeri hanno già raggiunto l’accordo per un quinquennale con l’esterno d’attacco viola, complice il lavoro di Fali Ramadani. Adesso il nodo da sciogliere è quello con la nuova Fiorentina di Rocco Commisso, che da parte sua vorrebbe trattenere il proprio gioiello almeno per un’altra stagione. Sarà decisiva la volontà dello stesso giocatore, convinto dal progetto bianconero e da Maurizio Sarri: il nuovo tecnico è convinto di poter sfruttare al meglio le qualità del classe ’97, identificato come la prima scelta per la fascia bianconera e un'arma potenzialmente letale per il 4-3-3.