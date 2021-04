Trentaquattro chilometri orari. Qualcosa di molto poco umano, e molto più simile a un motorino. Federico Chiesa ha reso possibile l'impossibile e ce ne siamo accorti tutti in una stagione che alle volte riesce a oscurare pure i numeri di Cristiano Ronaldo a causa della luce che oggi emana l'esterno numero 22. Come racconta Tuttosport, l'idea di Pirlo di spostarlo da sinistra alla corsia opposta ha funzionato: il fulmine ha beffato Insigne e Hysaj e riproposto per Cristiano, famelico in zona gol.



CHE VELOCITA' - Ma è stata proprio la corsa, l'arma in più del bianconero. Che ha calciato di più e meglio di Cristiano (3 tiri contro i 2 del portoghese) e che da "incredibile veloce", così come ironicamente l'ha definito Demiral, ha raggiunto quasi 35 chilometri orari secondo i dati della Lega Serie A. Più di Morata, De Ligt e soprattutto Juan Cuadrado. E presto arriverà il riscatto definitivo...