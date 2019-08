Quello tra Juve e Inter è un testa a testa iniziato con Romelu Lukaku, continuerà con Icardi e Dybala e si protrarrà sul campo fino ad arrivare alla prossima stagione quando il terreno di scontro sarà ancora una volta sul mercato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il club nerazzurro è intenzionato a fare un rilancio per Federico Chiesa, stella della Fiorentina che il nuovo patron dei Viola Rocco Commisso non ha intenzione di cedere in estate. Per questo Marotta starebbe pensando all'affondo tra un anno, con la Juve che ad oggi è sempre in pole. STRATEGIA - Marotta vorrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il club viola (con cui sta trattando l'acquisto di Biraghi) per beffare i bianconeri tra un anno. Presto riallaccerà i rapporti con Enrico, padre del calciatore approfittando anche della delusione di Federico che avrebbe voluto vedere una Juve più decisa per chiudere il suo acquisto. "Chiesa si aspettava che la Juve si muovesse prima e con più forza", scrive "La Rosea". Per questo ora la leadership della Juve è messa in serio pericolo dalla volontà di rilanciare di Marotta. Il testa a testa Juve-Inter è appena iniziato.