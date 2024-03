L'ex centrocampista della Juventus nato nel 1949 Francoè stato intervistato da Tuttosport. Nel corso dell'intervista un focus particolare sull'operato della Vecchia Signora in questa stagione con uno sguardo ai singoli. Le sue parole:"Dico Chiesa, è lui che deve svoltare. Ha la fiducia di società e allenatore, adesso però deve dare molto di più. Non penso stia subendo la paura psicologica di rifarsi male. Federico è giovane e una forza della natura: l’infortunio ormai è alle spalle, deve solo stare tranquillo e sereno per esprimersi come sa".