Oggi è stato il Chiesa Day. Dopo le prime partite con la maglia della Juventus Federico è stato presentato oggi alla stampa prima di immergersi nel mondo bianconero a 360°. Dopo la conferenza infatti l'esterno classe '97 ha fatto il tour del JMuseum come succede per tutti gli acquisti della Juve, facendo poi un giro in quell'Allianz Stadium nel quale ha debuttato nell'ultima gara di Champions contro il Barcellona. Prima, aveva giocato sempre in trasferta prima a Crotone e poi a Kiev.



Clicca sulla gallery per vedere le foto del tour di Chiesa al JMuseum e all'Allianz Arena