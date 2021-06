Federico Chiesa lavora per guadagnarsi una maglia da titolare contro il Galles, nell’ultima partita del girone dell'Italia all’Europeo. L’esterno della Juventus parte indietro nelle gerarchie, i titolari sugli esterni sono Insigne e Berardi, ma non è escluso che Mancini possa schierarlo dal primo minuto contro Bale, Ramsey e compagni. Nel frattempo, Chiesa ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, soffermandosi anche sulla Juventus: “Allegri? Non l'ho ancora sentito, quando tornerò a Torino sarò felice di incontrarlo e lavorare con lui. Ma ne approfitto per ringraziare ancora Pirlo per la fiducia che mi ha dato".