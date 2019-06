L’era Commisso alla Fiorentina è cominciata con una promessa: “Federico Chiesa resterà qui”. Questa la dichiarazione del nuovo patron viola, che rassicura i tifosi sul futuro del gioiello più rappresentativo della squadra. Un giocatore che, tuttavia, ha già raggiunto un accordo con la Juventus.



PALLA ALLA FIORENTINA - I bianconeri hanno ottenuto il sì di Chiesa, per lui è pronto un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione. Un ottimo punto di partenza, che tuttavia non basta ad aprire i cancelli dell’Allianz Stadium all’attaccante classe ’97. La Fiorentina potrebbe infatti decidere di rimandare il discorso alla prossima stagione, blindando Federico e respingendo ogni offerta. Una soluzione, quella della permanenza a Firenze per un altro anno, che in ogni caso non dispiacerebbe al padre Enrico.