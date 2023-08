L'estate che poteva essere quella dell'addio ai colori bianconeri, per ora si è trasformata in quella in cui il figlio di Enrico si è ripreso la scena da protagonista, in campo. Lo hanno dimostrato le amichevoli in tournée. Niente gol ma tanti sprazzi del vero Chiesa. Poco importa allora se la posizione in cui Allegri ormai lo vede non è quella dell'esterno puro ma più spostato in mezzo, partendo comunque sempre dalla sinistra.Oggi la certezza dell'attacco bianconero è lui, aspettandoE con il belga potrebbe anche crearsi un'intesa vincente, simile magari al tandem che si era visto all'Inter con Lautaro Martinez, in cui Lukaku riusciva a liberare tanto spazio, che l'italiano potrebbe sfruttare alla perfezione.Come detto prima, poteva essere l'estate dell'addio e in realtà, fino a che il mercato non è chiuso qualcuno potrebbe sempre far saltare il banco. Per ora però,che si erano fatte avanti. Ci sarà però da risolvere la situazione del contratto, in scadenza nel 2025. A Torino vogliono evitare di arrivare ad un solo anno dalla scadenza. Non se ne parlerà ora però, ogni discorso per il prolungamento sarà preso in considerazione più avanti, finito il mercato.