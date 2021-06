Sette e mezzo a Chiesa. I giornali concordano praticamente tutti sullo juventino, che ha spaccato e deciso gli ottavi di finale di Euro2020 contro l'Austria, portando l'Italia ai quarti dopo una partita decisamente sofferta: "Voto meritato, è uno di quelli che ha perso il posto, diciamo così, ma non la voglia di sentirsi parte del progetto, “quasi” titolare. Un assatanato appena entra in campo e, per come si era messa, si capiva che ci volevano le sue entrate di rottura piuttosto che l’ordine di Berardi. Il gol è come quelli nella Juve nei momenti più belli della stagione. Il migliore in bianconero con Cuadrado, il migliore qui. Alla prossima potrebbe aver scavalcato Berardi. Dipende anche da chi incontriamo, ma è in forma super", scrive Gazzetta.



Anche sul Corriere dello Sport è 7.5: "Gli servono 15 minuti, in cui non si vede mai, per ingranare, ma quando lo fa piega la partita dalla nostra parte. Si presenta con un destro in diagonale. Subito dopo è rapidissimo sull'invito di Spinazzola, rientra sul sinistro in dribbling su Laimer e infila in rete. Due volte vicino alla doppietta in contropiede. Match winner".



Stesso voto su Tuttosport: "Il suo sinistro spacca la partita".