Massimo, ex arbitro internazionale, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com:"Ha arbitrato bene, giusto non fischiare il rigore per l'intervento su Kaio Jorge nei minuti finali"."Ho forti dubbi sull'intervento di D'Ambrosio su Bajrami. Per me era rigore, ci sarebbe dovuta essere una chiamata del Var. Ok il rosso a Ricci, che entra in ritardo e in modo pericolo su Barella"."Il primo rigore non c'era: Medel salta e prende il pallone con la mano, ma è Osimhen, più potente del difensore rossoblù, a sollevargli il braccio con la spalla. Non l'avrei fischiato neanche dopo averlo rivisto al Var. Il secondo si può dare, lo sgambetto di Mbaye su Osimhen è evidente. In generale però sono perplesso sulla gestione dei provvedimenti disciplinari e penso che Serra debba rivedere la sua posizione e i movimenti in campo: ieri ha impallato quattro volte i giocatori".