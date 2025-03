Chiesa, così no! Il Liverpool vola, Federico fatica. E l'ultima partita...

Getty Images

Con il successo per 3-1 ad Anfield contro il Southampton di Ivan Juric, il Liverpool prosegue la sua corsa trionfale verso il titolo di campione d'Inghilterra. I Reds raggiungono quota 70 punti, con un vantaggio di 16 lunghezze sull'Arsenal, che ha però due partite da recuperare. Una stagione quasi perfetta per la squadra di Arne Slot, ma non per Federico Chiesa. L'ex esterno della Juventus è infatti rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, anche contro l'ultima in classifica, riducendo ulteriormente le sue possibilità di ottenere la medaglia riservata ai vincitori della Premier League.



I numeri in stagione

Giunti alla 29ª giornata, Chiesa ha collezionato appena tre presenze in Premier League. L'ultima apparizione in campionato risale al 25 gennaio, quando ha disputato solo quattro minuti contro l'Ipswich Town. In totale, il classe 1997 ha accumulato 25 minuti in tre partite, scendendo in campo anche contro Bournemouth e Brentford. Numeri insufficienti per ricevere la medaglia di campione d’Inghilterra, dato che la Premier League richiede almeno cinque presenze per ottenere il riconoscimento. Resta da capire quale sarà la gestione di Arne Slot nelle ultime giornate, con il titolo ormai a un passo.Curiosamente, Chiesa ha trovato maggiore continuità in Champions League, totalizzando 107 minuti tra Milan, Lille e PSV, con una delle rare presenze da titolare proprio contro gli olandesi. Complessivamente, il bilancio stagionale dell’ex bianconero con la maglia del Liverpool è di 10 presenze tra Premier, Champions e coppe nazionali, per un totale di 371 minuti giocati, con un gol e due assist. Numeri ben al di sotto delle aspettative al momento del suo arrivo in Inghilterra.