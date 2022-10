Profumo di campo. Così titola Tuttosport sulla situazione di. L'esterno bianconero è stato menzionato ieri da Massimiliano Allegri in conferenza stampa: sotto il profilo dei recuperi, compreso quello di Pogba, si attende solo che continuino o inizino a correre.Ormai gli indisponibili per Allegri sono rimasti tre: Pogba , Chiesa e Kaio Jorge , oltre a Di Maria , ma l’argentino è ai box per questa e la prossima gara di campionato di sabato al Meazza col Milan per via dei due turni di squalifica rimediati con la gomitata al costato di Izzo nella sfida di Monza. Chiesa, invece, cambierebbe drasticamente lo status della Juventus, ovviamente a patto che (gradualmente) ritorni quello di prima. Una corsa dopo l'altra potrebbe avvicinarlo al gruppo già tra un paio di settimane. Intanto corre. E tocca il pallone. E i tifosi sperano.