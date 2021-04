L’esterno della Juventus Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Atalanta: “Oggi è uno scontro diretto, dobbiamo dare tutto in campo, l’obiettivo è arrivare al quarto posto e ottenere la Champions. Abbiamo perso punti e non siamo riusciti a lottare per lo scudetto, ma dobbiamo raggiungere questo obiettivo, fondamentale per la stagione in corso e la prossima”



ASSENZA RONALDO – “Cristiano ha avuto un problema, ci sono altri campioni che possono fare la differenza”

Le considerazioni tattiche di Chiesa ai canali ufficiali della Juve