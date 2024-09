Era questione di tempo, quel tempo è arrivato. Federico Chiesa sale alla ribalta nel match di coppa di legga (Carabao Cup) contro il West Ham. L'ex Juventus, arrivato in Premier League sul finire dell'ultima sessione di mercato estivo, ha firmato l'assist per il momentaneo pareggio del Liverpool contro West Ham proprio nella casa dei Reds, Anfield. L'attaccante trova Jota con una mezza rovesciata. Il portoghese è bravissimo a correggere in porta il pallone.