Una grande serata di Champions League quella vissuta ieri sera dalla Juventus: un successo per 3-0 sulla Dinamo Kiev che ha portato la firma di Federico Chiesa, al primo gol in Champions League in carriera, Cristiano Ronaldo, al 750° gol complessivo in carriera, e Alvaro Morata, al 6° gol in stagione in Champions (record personale della competizione già raggiunto).

Ecco con quali titoli i principali quotidiani sportivi celebrano la Juve:

CORRIERE DELLO SPORT - "Chiesa consacrato, l'applauso di Pirlo: 'Siamo sempre più squadra'"

TUTTOSPORT - "Il primo di Chiesa, il 75° di Ronaldo"

LA GAZZETTA DELLO SPORT - "CR750 gol, è festa Juve"