Laè tornata al centro di una bufera mediatica, anche questa volta per una vicenda che non la coinvolge in maniera diretta, ma che tocca un giocatore bianconero. Il riferimento va a Nicolò Fagioli, che nelle ultime 48 ore è finito al centro di uno scandalo di calcioscommesse, che sembra destinato a coinvolgere a macchia d'olio anche molti altri giocatori del nostro campionato. Ma parlando di campo, i bianconeri sono alle prese con quella che sarà la prossima sfida al rientro dalla sosta, con la squadra di Allegri che farà visita al Milan di Stefano Pioli.- Inutile dire che in palio ci saranno 3 punti pesantissimi, ma quello che realmente bisognerà capire riguarda quelli che saranno i giocatori convocati da entrambe le squadre, dato che nel derby contro il Toro la Juve si era presentata senzae Vlahovic e con il Milan, che dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Maignan, entrambi squalificati nella gara contro il Genoa. Dalle parti della Continassa filtra però molto ottimismo circa quelle che sono, che verrà, ma. Stessa sorte che potrebbe capitare anche a Dusan Vlahovic, pure lui alle prese con un infortunio da mettersi alle spalle per tornare il prima possibile a trascinare i suoi compagni e la Juve tutta.