Chiesa con le valigie in mano, l'Italia lo aspetta: dove può andare

Dove può andare Chiesa

ha collezionato la quinta presenza con ilnel fine settimana, cosa che gli dà diritto a ricevere la medaglia di campione d'Inghilterra: una piccola soddisfazione (e una beffa evitata), che però non cancella di certo i segni di una stagione complicatissima e che non gli garantisce affatto un futuro con la maglia dei Reds, che la scorsa estate lo hanno acquistato dallaper appena 12 milioni di euro.Come scrive Calciomercato.com, ad oggi Chiesa è molto combattuto: da una parte, in linea con il suo carattere ambizioso, vorrebbe riscattare questa annata molto deludente con il Liverpool, ma dall'altro è forte il desiderio di tornare protagonista in un progetto fatto su misura per lui. A 27 anni, del resto, l'azzurro è nel pieno della sua carriera e ogni anno perso pesa due volte. Lo scenario più plausibile, dunque, è quello di un ritorno in Italia: ilè pronto ad accoglierlo a braccia aperte, mentre Geoffrey Moncada lo vorrebbe portare al. Due club ambiziosi per rilanciare uno dei migliori giocatori italiani: la prossima sarà ancora l'estate di Federico Chiesa.