"Federico Chiesa ha preso parte attiva a sei gol contro il Milan in Serie A (tre reti, tre assist), contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione. Ispirato."



Il dato nel dato è che questi gol e assist li ha sempre realizzati in match disputati a San Siro. Un gol e gli assist risalgono a quando giocava nella Fiorentina negli anni scorsi, mentre ieri, prima volta che affrontava i rossoneri con la maglia della Juventus, è arrivata la doppietta che ha spianato la strada per il 3-1 finale.