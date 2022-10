No, neancheNeanche quella in Puglia sarà la prima trasferta alla quale l'esterno potrà partecipare. La Juve resta in attesa, ma non come per Godot: stavolta la sensazione è che ci siamo, che manchi davvero pochissimo. Il diktat è naturalmente zero rischi, tanta prudenza. Si vuole evitare di tornare al punto di partenza dopo i problemi (ulteriori) avuti da Federico in quest'inizio di stagione.Pian piano toccherà anche a lui, e pian piano rientrerà anche Paul: il francese non ha ancora una tabella di marcia definita con precisione assoluta. Si attende di capire anche quali possano essere le sue sensazioni, tra la gara col Psg e quela con l'Inter certamente nel mirino. E non solo per Paul.