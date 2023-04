Non è un momento facile per Federico Chiesa, che arriva da diverse partite in cui non ha brillato. Complice anche il ruolo che deve ricoprire in campo, a volte esterno a tutta fascia, a volte seconda punta o addirittura centravanti come successo contro l'Inter in Coppa Italia. Una scelta che non ha ripagato. La Juve continua a puntare sul giocatore anche se dovessero arrivare grandi offerte, come per Vlahovic, non si può escludere l'addio, come riporta calciomercato.com. Un fattore per il suo futuro potrebbe essere anche la compatibilità tecnico-tattica con Allegri.