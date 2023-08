La scommessa più grande pere quella posizione in campo che ha fatto discutere fin dai primi mesi in cui il tecnico era tornato a Torino, prima ancora quindi dell'infortunio del giocatore. "Gioca troppo arretrato", le critiche della passata stagione quando Allegri lo ha schierato come esterno di centrocampo. "La seconda punta non è il suo ruolo, deve giocare a sinistra", l'argomento tanto discusso invece quest'estate e tutt'ora. La prima "vittoria" però intanto, il tecnico l'ha ottenuta.- Primo pallone toccato all'esordio in campionato e prima rete stagionale per Federico. Un gol arrivato dalla zona centrale, dove Allegri lo vuole per essere più incisivo in fare realizzativa. Libero ovviamente di muoversi e allagarsi sulla sinistra, ma comunque da seconda punta. E da un attaccante a tutti gli effetti come è ormai da considerare, Allegri si aspetta come ha dichiarato 14-16 gol. L'allenatore ha alzato l'asticella, ma in passato aveva già vinto una "scommessa" simile.Aveva appena iniziato la seconda avventura in bianconero e previde i "10" gol stagionali di Adrien Rabiot, raggiunti non subito ma l'anno successivo. Adesso una nuova sfida che lancia ad un suo giocatore, a colui che si deve prendere in mano la squadra. Federico è partito bene, nella posizione in cui lui stesso forse non era convinto all'inizio, il primo tassello è stato messo.