Era il mese di febbraio del 2015, era la prima stagione di Max Allegri sulla panchina della Juventus. Allo Stadium arriva l'Atalanta e a pochi secondi dalla fine del primo tempo il risultato è di 1-1: ci pensa allora un colpo da Maestro dalla distanza portare avanti la Juve. Sì, Andrea Pirlo prese palla da oltre 30 metri e fece partire una parabola col destro che si insaccò sotto l'incrocio dei pali. Una rete che ieri sera è stato praticamente replicata da Federico Chiesa, anche lì per portare in vantaggio i bianconeri col punteggio inchiodato sulla parità. L'unica differenza è che Chiesa ha segnato da meno di 30 metri, ma per il resto guardare i due gol in parallelo fa impressione: sembra di vedere la stessa azione ripresa da due distanze diverse!