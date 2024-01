Chiesa come Dybala: la reazione dei tifosi

Chiesa come Paulo. Per i tifosi è un facile paragone: quanto detto nelle scorse stagioni al talento argentino, stavolta potrebbe toccare all'esterno italiano. Ecco: corsi e ricorsi storici che hanno un filo rosso a unire il tutto. Semplicemente, è la situazione infortuni dia fornire i principali dubbi ai supporters bianconeri:si è fermato ben 5 volte in questa stagione e stava finalmente trovando un briciolo di continuità.Leggi la reazione dei tifosi nellaqui in basso: c'è chi è d'accordo, ma anche chi difende il calciatore ex