Il match contro i brianzoli

Una stagione altalenante per Federico, la sua quarta in bianconero. Dopo le difficoltà della scorsa annata, legate soprattutto al rientro dall'infortunio al legamento crociato, l'esterno aveva iniziato col botto questa stagione. Col passare del tempo però le prestazioni sono calate, complice anche il gioco a tratti disordinato della squadra di Massimiliano(record con la Juventus) e nell'ultima sfida contro ilsi è rivisto quell'esterno capace di infiammare la folla e di accendere la squadra con le sue accelerazioni improvvise.propone il tanto richiesto tridente, spostandonella zona di campo a lui più congeniale. Fin dal primo minuto il giocatore è pimpante e intraprendente. Quello però non gli è mai mancato, però la fascia sì, quella gli è mancata. Crea tante occasioni, a partire dal 24' quando vede e serve l'inserimento di. Prosegue con un gol di sfondamento nato da un pallone di. Trova l'incrocio dei pali e si inserisce sul pallone perfetto di. Una prestazione sontuosa e che forse amplifica quel senso di rimpianto di non averlo mai visto in un tridente per tutta la stagione. Si è rivisto quelche aveva fatto al differenza soprattutto alla prima stagione bianconera e con la maglia della Nazionale.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.