Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, ai microfoni di calciomercato.com spiega: "Napoli-Juventus: Doveri 6 (Var Valeri). “Al 28’ del primo tempo il Napoli calcia una punizione, la palla arriva a centro area dove Chiellini, per prendere posizione e difendere l’uscita di Szczesny, allarga il braccio e con la mano aperta colpisce sul volto Rrahmani. Decisivo l’intervento del Var, che segnala all’arbitro l’episodio: dopo aver controllato le immagini, giustamente Doveri concede il rigore. Al 37’ Di Lorenzo, già ammonito per fallo su Chiesa, viene nuovamente saltato dall’esterno bianconero e lo tocca appena sul braccio: il giocatore della Juve si ferma immediatamente, Doveri fa bene a lasciar proseguire. Troppo lieve il contatto per essere sanzionato col secondo giallo”.