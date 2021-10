Allianz Stadium, 56' di. Colpito duro al ginocchio da un avversario,appare particolarmente dolorante, tanto da vedersi quasi costretto a lasciare il campo. E invece non viene effettuato nessun cambio. Il numero 22 bianconero chiede ad"un minuto", così da poter valutare le sue condizioni e provare a continuare la gara. Come si ricorderà, un episodio del tutto simile era capitato domenica sera durante la partita contro l'Inter, in quel caso con protagonista, infortunato a una spalla e poi obbligato a dare forfait (tra l'altro, gli istanti del suo allontanamento dal campo hanno coinciso con il gol dei nerazzurri). Fortunatamente la situazione odierna ha avuto un esito diverso, con Chiesa che, stringendo i denti, è riuscito a rimanere sul terreno di gioco, facendo tirare un sospiro di sollievo ai bianconeri.