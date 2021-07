E' un'Italia vincente, è un'Italia in festa. Gli Azzurri sono Campioni d'Europa. Una vittoria bellissima, meritata, sudata e guadagnata sul campo, davanti a Wembley quasi solo inglese. Ma i ragazzi di Mancini hanno vinto e si sono rifatti di tutto ciò che è successo in questi giorni: dalle offese agli scontri, dai fischi all'inno agli insulti durante la partita. L'ha vinta l'Italia contro un'Inghilterra che era sicurissima di portare a casa il trofeo e che cantava solo "It's coming home". E invece... la coppa è andata a Roma, nella casa italiana. I giocatori sono impazziti al fischio finale: dalla chiamata di Chiesa alla mamma al tuffo di De Rossi, passando per uno scatenato Bonucci.Le esultanze più belle del post partita di Italia-Inghilterra: eccole nella nostra gallery.