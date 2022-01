1









Chiesa contro Abraham. Ex ragazzini e oggi uomini terribili, nel senso che hanno sulle spalle le sfuriate delle proprie squadre. L'esterno bianconero in particolare è tornato dopo un lungo periodo di stop, di oltre un mese. L'ha fatto contro il Napoli. Com'è andata? Ha segnato un gol decisivo, tanto per non perdere il vizio.



IL GIOCATORE SIMBOLO - Allegri ha sistemato la difesa, ma offensivamente la squadra fa una grande fatica. Poi c'è Federico Chiesa, ormai il simbolo di questa formazione, anche più dell'altalenante Dybala. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Chiesa non è il tipo di Allegri ma ha paradossalmente in mano l’attacco. "E ancora: Chiesa non aiuta a giocare un calcio organizzato, un calcio di palleggio, ma in assenza di palleggio i suoi strappi diventano fondamentali".



IL RETROSCENA - Nel 2018, Chiesa sembrava vicino alla Roma, nonostante un grandissimo corteggiamento della Juventus, anche già datato. Federico ha scelto la Juve con decisione, ma la Roma aveva fatto sapere che insomma, in caso di apertura sarebbe stata interessata. Non è successo: anzi, i bianconeri hanno raddoppiato. E ottenuto un gran giocatore.