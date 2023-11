Pronti via di Italia-Macedonia del Nord, che paura per Federico. Al terzo minuto di gioco, scatto sulla fascia e viene abbattuto da un difensore avversario che va dritto sul ginocchio. L'esterno rimane a terra toccandosi il ginocchio destro, che non é quello operato. Tornato in campo dopo le cure, Chiesa appare ancora dolorante, ma pronto a continuare a giocare.