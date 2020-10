Federico Chiesa nella sua conferenza stampa di presentazione ufficiale, da poco conclusa, ha toccato diversi argomenti oltre a quello del momento attuale della squadra e del rapporto con mister Pirlo. Ha parlato ad esempio della Champions League assaporato per la prima volta in carriera: "Sensazioni fantastiche. Giocare in Champions per la Juventus è stata per me un'emozione unica". E poi ha accennato al suo ruolo, uno dei temi più caldi per molti giocatori bianconeri attuali, nel percorso tattico "ibrido" portato avanti da Pirlo. Chiesa ha detto: "Con Pirlo ci schieriamo in una maniera nuova e dove mi si chiede di mettermi io gioco: posso agire sia a destra che a sinistra".