Nell'intervista concessa a Tuttosport,ha parlato di Federicocome del "crack" assoluto della Juventus di Allegri. "​Jorginho e Donnarumma meritano il Pallone d’Oro per quanto fatto vedere con l’Italia, ma in futuro lo potrebbe vincere Chiesa: se continua così a tutte le carte in regolare per arrivare a quel traguardo", le sue parole rilasciate al quotidiano.