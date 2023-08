Questa sera ladisputerà la sua prima gara stagionale tra le mura amiche, dove a farle visita ci sarà ildi Thiago Motta. Per affrontarlo, Massimiliano Allegri si affiderà sicuramente a Federico, che sembra essere rinato nel nuovo ruolo assegnatogli dall'allenatore livornese. La sua però non è solo una questione di posizione, perchè anche a livello fisico e mentale sembra essere ritornato quello di Euro2020 e ora i tifosi juventini possono tornare a sognare una coppia che, insieme a Vlahovic, potrebbe regalare gioie a tutto il popolo bianconero.- Ecco perchè da lui ci aspetta tanto anche nei 90 minuti contro i rossoblù, che fino ad oggi si sono rivelatigrazie alle reti realizzate contro la squadra romagnola. Il suo avvio lascia ben sperare, dato che gli sono bastati appena 100 secondi per trovare la sua prima rete della stagione e che si spera, possa essere solo la prima di una lunga serie di marcature.- Rete che però,, nella gara casalinga contro il Napoli terminata per 1-1. Proprio per questo, ora la priorità è quella di far impazzire nuovamente la curva sud, invitando lo speaker a 'gridare' per 3 volte il suo nome e con l'intero stadio che risponde all'unisono,, con la speranza di tutti i tifosi bianconeri che questo possa verificarsi ogni domenica.